L' avvocato romano Alessandro Parini vittima dell' attentato a Tel Aviv

E' Alessandro Parini il turista italiano ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo - israeliano con l'auto lanciata sulla folla. Ci sono anche due feriti connazionali, ha ...

