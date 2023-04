“Lavori precari e paghe da fame, così come si fanno i figli?”. Parla la deputata del Movimento 5 Stelle, Baldino: “Anziché incentivare le famiglie il governo le ostacola” (Di sabato 8 aprile 2023) L’Istat ha certificato che dall’unità d’Italia non ci sono mai state così tante culle vuote come lo scorso anno. Vittoria Baldino, deputata del M5S, come se lo spiega? “È il secondo anno consecutivo – come certifica l’Istat – che le nascite scendono sotto le 400 mila. E dal 2008 abbiamo avuto più del 30% di nascite in meno. Sono dati allarmanti. La questione demografica dovrebbe essere assunta come una priorità dalla politica. Il calo dipende da tanti fattori. Da quello sociale – in passato si usciva presto dalla formazione e dunque le donne si sposavano e facevano figli prima di adesso – a quello economico. Se la media è di un figlio a coppia è anche perché manca una prospettiva di stabilità economica. Quindi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 aprile 2023) L’Istat ha certificato che dall’unità d’Italia non ci sono mai statetante culle vuotelo scorso anno. Vittoriadel M5S,se lo spiega? “È il secondo anno consecutivo –certifica l’Istat – che le nascite scendono sotto le 400 mila. E dal 2008 abbiamo avuto più del 30% di nascite in meno. Sono dati allarmanti. La questione demografica dovrebbe essere assuntauna priorità dalla politica. Il calo dipende da tanti fattori. Da quello sociale – in passato si usciva presto dalla formazione e dunque le donne si sposavano e facevanoprima di adesso – a quello economico. Se la media è di uno a coppia è anche perché manca una prospettiva di stabilità economica. Quindi ...

