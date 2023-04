Lautaro Martinez, dopo lo Spezia il nulla: senza lui l’Inter non gira (Di sabato 8 aprile 2023) La stagione da trascinatore di Lautaro Martinez, al momento, si è fermata a La Spezia. Con il rigore strappato dalle mani di Romelu Lukaku e fallito. Un’occasione che è coincisa non solo con lo stop di gol da parte dell’attaccante argentino, ma anche con la spirale negativa dell’Inter. BLOCCATO – L’ultimo gol di Lautaro Martinez risale a Inter-Lecce. 5 marzo 2023, che coincide anche con l’ultima vittoria stagionale dei nerazzurri. Sei le partite seguenti, senza che la squadra sia mai riuscita a conquistare la vittoria. E senza che l’argentino sia riuscito a trovare la via del gol. Perché la sua stagione sembra essersi fermata a La Spezia, nella gara seguente a quella vinta contro i salentini a San Siro. Precisamente al 14?, quando ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) La stagione da trascinatore di, al momento, si è fermata a La. Con il rigore strappato dalle mani di Romelu Lukaku e fallito. Un’occasione che è coincisa non solo con lo stop di gol da parte dell’attaccante argentino, ma anche con la spirale negativa del. BLOCCATO – L’ultimo gol dirisale a Inter-Lecce. 5 marzo 2023, che coincide anche con l’ultima vittoria stagionale dei nerazzurri. Sei le partite seguenti,che la squadra sia mai riuscita a conquistare la vittoria. Eche l’argentino sia riuscito a trovare la via del gol. Perché la sua stagione sembra essersi fermata a La, nella gara seguente a quella vinta contro i salentini a San Siro. Precisamente al 14?, quando ...

