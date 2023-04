Laurientè sicuro | “Kvara e Leao i migliori posso diventare come loro”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 aprile 2023) Armand Laurienté attaccante del Sassuolo si ispira a Khvichatskhelia del Napoli e Rafaeldel Milan. La fascia sinistra è il suo habitat naturale, cosìlo è quello ditskhelia e. I due giocatori di Napoli e Milan sono da ispirazione per Laurienté che in una intervista a Gazzetta dello Sport dice: “Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità in velocità e nell’uno contro uno. L’allenatore Dionisi crede molto in me e mi dice sempre di andare in avanti a puntare l’avversario, mi piace provare a scartare i difensori in dribbling“. Poi aggiunge: “sono iesterni offensivi del campionato, per esseredevopiù efficace. Ho ...