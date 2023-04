Laurienté | «Kvara e Leao? Conoscono i propri punti di forza e li esaltano Io devo aumentare la mia efficacia»

(Di sabato 8 aprile 2023) Sembra essere la stagione degli esterni d’attacco. Ai nomi ditskhelia e didovrebbe aggiungersi anche quello di. Giocando a Sassuolo è diventato il terzo in Serie A per dribbling tentati (86) e riusciti (38) dietro solo ai sopracitati. Da inizio febbraio è primo per numero di gol (7) della sua squadra ai quali ha preso parte, quattro reti e tre assist. Sportweek lo ha intervistato. Il francese si è subito ambientato a Sassuolo: «Non ho avuto molto tempo per studiare: appena arrivato sono stato messo in campo. Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità: velocità e uno contro uno». Se il suo punto disono i dribbling, è facile capire perché Dionisi gli chiede di puntare gli avversari: «Vai avanti, vai avanti, mi ripete. Vuole che provi a saltare il difensore. Cos’è il ...

L'attaccante francese del Sassuolo, Armand Laurienté (classe 1998) ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato: 'Kvaratskhelia e Leao sono i migliori... Per essere al livello di Kvara e Leao, gli esterni migliori in Italia, devo però diventare più...'