Latina-Gelbison oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 8 aprile 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Gelbison, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I nerazzurri, dopo la sconfitta incassata nello scorso turno contro il Monopoli, sperano di tornare a conquistare i tre punti per restare in piena zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, non vince dallo scorso 19 febbraio contro il Monterosi ed ha bisogno di tornare al successo per provare ad uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. I nerazzurri, dopo la sconfitta incassata nello scorso turno contro il Monopoli, sperano di tornare a conquistare i tre punti per restare in piena zona playoff. La compagine ospite, dal suo canto, non vince dallo scorso 19 febbraio contro il Monterosi ed ha bisogno di tornare al successo per provare ad uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

