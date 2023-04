L’Atalanta manca l’aggancio Champions | il Bologna passa 0-2 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023). Nell’uovo di Pasqua delc’è una grossissima occasioneta. Battere ilavrebbe permesso di agganciare l’Inter a 51 punti, andando a -1 dal Milan e rimettendosi in piena corsaLeague. Invece la Dea non solo non fa risultato, ma offre una prestazione che è ben lontana dal potenziale espresso nei primi mesi dell’anno. La sconfitta per 0-2 che ne matura è un passo indietro rispetto a Empoli e Cremonese, oltre che il terzo stop interno nelle ultime quattro uscite. Le assenze non sono un alibi, ma un fattore da considerare certamente sì. Pesa soprattutto quella di Koopmeiners a centrocampo e si vede ben presto, perché la qualità latita, ma anche la fase di recupero palla non è propriamente nella sua versione migliore. Il possesso palla ospite è il tema dominante del ...