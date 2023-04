L’app per integrare minori migranti comprende video di partite: telecronista Michele Salomone Bellissima esperienza per il giornalista pugliese nel progetto universitario sostenuto dall'Unione europea (Di sabato 8 aprile 2023) Scrive Michele Salomone: Sono particolarmente orgoglioso di essere stato chiamato a far parte del “Persuasive Games 4 Integration”, un gruppo di lavoro che sta realizzando un’applicazione per cellulari destinata agli sfortunati minori che arrivano da noi sui barconi dopo viaggi avventurosi e pericolosi. L’applicazione mira a favorire L’apprendimento della nostra lingua, la loro prima esigenza. Siccome sono quasi tutti appassionati di calcio il mio compito è quello di produrre telecronache su video di partite con immagini rallentate. Il progetto finanziato dalla Comunità europea, è della facoltà di Informatica dell’ateneo barese sotto la direzione della Prof. Teresa Roselli e vi partecipano medici, sociologi, linguisti, ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 aprile 2023) Scrive: Sono particolarmente orgoglioso di essere stato chiamato a far parte del “Persuasive Games 4 Integration”, un gruppo di lavoro che sta realizzando un’applicazione per cellulari destinata agli sfortunatiche arrivano da noi sui barconi dopo viaggi avventurosi e pericolosi.licazione mira a favorirerendimento della nostra lingua, la loro prima esigenza. Siccome sono quasi tutti appassionati di calcio il mio compito è quello di produrre telecronache sudicon immagini rallentate. Ilfinanziatoa Comunità, è della facoltà di Informatica dell’ateneo barese sotto la direzione della Prof. Teresa Roselli e vi partecipano medici, sociologi, linguisti, ...

