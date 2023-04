(Di sabato 8 aprile 2023) "Decide l', noi ci rimettiamo alle sue. Posso dire che iltempo è stato fatto al di sotto delle nostre possibilità ma nel secondo tempo per quel che abbiamo fatto avremmo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare.… - sonia_m897 : RT @mirkonicolino: #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. #Vlah… - ProfgioGa : RT @mirkonicolino: #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. #Vlah… - BianconeraNews : Le parole di #Landucci dopo la sconfitta della #Juventus contro la #Lazio. - pasqualinipatri : Lazio-Juventus, Landucci: “Il primo gol? Decide l’arbitro. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più”… -

Commenta perCon Allegri rimasto fermo a Torino causa influenza, è stato Marco, vice del toscano, a guidare questa sera la Juventus finita ko in casa della Lazio. Nel post gara impossibile non ...si è poi espresso su Vlahovic , alle prese con l'ennesima prestazione negativa : "Gli attaccanti devono trovare il gol , anche se neltempo lo abbiamo trovato poco. Sono d'accordo sui ...L'ho sentito ora a fine partita, ha detto che è soddisfatto del secondo tempo, ma nel...su Di Maria, Danilo, Alex Sandro e il - 15 " Di Maria Ha fatto meglio nel secondo tempo, come ...

Landucci, primo gol Lazio mi rimetto a decisioni arbitro Agenzia ANSA

La Lazio supera la Juventus 2-1 all’Olimpico nel match della 29esima giornata della Serie A 2022-2023 conquista tre punti importanti nella corsa Champions che la proiettano a quota 58: i capitolini co ...[themoneytizer id=”99064-6] L’allenatore in seconda della Juventus Marco Landucci ha parlato al termine del match di stasera ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “L’episodio del primo gol Dec ...