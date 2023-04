Landucci: 'Gli episodi dubbi? È l'arbitro che decide. Meritavamo il pari' (Di sabato 8 aprile 2023) "decide l'arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è - ha detto Landucci, il vice di Allegri in panchina contro la Lazio per l'influenza che ha bloccato a Torino il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) "l', quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è - ha detto, il vice di Allegri in panchina contro la Lazio per l'influenza che ha bloccato a Torino il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare.… - MC21868 : RT @pauloflorenz: ‘Gol di #Milinkovic ? Per la #juve è fallo per la #Lazio no. Lasciamo perdere gli episodi!!’ LANDUCCI! Trovate le differ… - smelfnew : RT @pauloflorenz: ‘Gol di #Milinkovic ? Per la #juve è fallo per la #Lazio no. Lasciamo perdere gli episodi!!’ LANDUCCI! Trovate le differ… - PaolucciDanilo : RT @mirkonicolino: #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. #Vlah… - GraziaG7 : RT @mirkonicolino: #Landucci a #DAZN: 'Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. #Vlah… -