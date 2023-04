L’altalena dell’economia asiatica Nuova frenata dopo la ripresa post-pandemia

Leggi su formiche

(Di sabato 8 aprile 2023) Quella dell’Asia è un’altalena economica. Scende, sale, riscende. Prima la, poi la, ora la guerra in Ucraina e la crisi energetica globale. Secondo la Banca mondiale, nel 2022 la crescita nella regione, compresa la Cina, è aumentatal’allentamento delle restrizioni sui viaggi e altre attività dovute alla. La, però, subirà unanel 2023 a causa delle pressioni dell’inflazione e del crescente debito delle famiglie che rallenterà la spesa dei consumatori. Quest’anno, nell’Asia-Pacifico, le economie sono cresciute del 5,1%, in aumento rispetto al 3,5% nel 2022, ma la curva, secondo la Banca mondiale, è destinata in breve tempo a ridiscendere al 4,9%. Le principali economie asiatiche come l’Indonesia, le Filippine, la ...