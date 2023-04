(Di sabato 8 aprile 2023) Treda guerra in assetto di combattimento e tredici aerei sorvolano lo spazio aereo dell’isola. «La reazione per l’incontro tra Taipei e Washington»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : L’allarme di Taiwan: «Rilevati 42 jet e 8 navi militari cinesi intorno all’isola» -

Vino, per'Irlanda "nuoce gravemente alla salute":dei ... A Natale ha pagato ai ragazzi della periferia di Bologna'... Letta si trova tra due fuochi Cina preme su. Israele bombarda la ...... mercati in. In focus 4 temi Borsa di Milano oggi 6 ... mentre Wall Street ha digerito'ultimo rapporto sui salari privati di ... con tensioni ai massimi per. Negli Usa , i futures sulle ......commercio e "intensificare le tensioni" nello Stretto di... sottolineando'importanza delle relazioni bilaterali per la ...di Fmi Il Fondo Monetario Internazionale, intato, in un ...