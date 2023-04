La UE verso il no al PNRR per gli stadi. Il Governo pensa a fondi nazionali (Di sabato 8 aprile 2023) Sale il pessimismo da parte del Governo italiano sulla risposta della Commissione Europea per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi del PNRR nella riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e la realizzazione del Bosco dello sport a Venezia, con stadio, arena e grande area verde. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, nonostante la linea L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 aprile 2023) Sale il pessimismo da parte delitaliano sulla risposta della Commissione Europea per quanto riguarda l’utilizzo deidelnella riqualificazione delloo Artemio Franchi di Firenze e la realizzazione del Bosco dello sport a Venezia, cono, arena e grande area verde. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, nonostante la linea L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CettoJ : RT @CalcioFinanza: La UE verso il no al PNRR per gli stadi di Firenze e Venezia. Il Governo ora pensa a fondi nazionali - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La UE verso il no al PNRR per gli stadi. Il Governo pensa a fondi nazionali: Sale il pessimism… - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: La UE verso il no al PNRR per gli stadi di Firenze e Venezia. Il Governo ora pensa a fondi nazionali - CanteHermilo : RT @CalcioFinanza: La UE verso il no al PNRR per gli stadi di Firenze e Venezia. Il Governo ora pensa a fondi nazionali - CalcioFinanza : La UE verso il no al PNRR per gli stadi di Firenze e Venezia. Il Governo ora pensa a fondi nazionali… -