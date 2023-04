"La tua con me": Mare Fuori, colpo di scena per Carmine, con chi sta... | Guarda (Di sabato 8 aprile 2023) Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario stanno insieme? L'attore di "Mare Fuori" e la ballerina di Amici non si sono ancora mai mostrati in intimità in pubblico, ma continuano comunque ad infiamMare il gossip. La relazione tra i due sarebbe segreta ma una recente dedica sui social sembra parlare chiaro. Ai fan, infatti, non sono sfuggite le dolci parole che Elena ha dedicato alla sua fiamma. Il giovane attore ha postato una foto su Instagram per condividere con i fan la gioia di aver vinto il ciak d'oro come miglior attore under 30. Tanti i commenti di chi ha voluto congratularsi con Caiazzo. Tra tutti, però, è emerso soprattutto quello della D'Amario. "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", ha scritto la ballerina. E lui ha replicato: "La tua con me". Questo commento, insomma, sembra conferMare che tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario stanno insieme? L'attore di "" e la ballerina di Amici non si sono ancora mai mostrati in intimità in pubblico, ma continuano comunque ad infiamil gossip. La relazione tra i due sarebbe segreta ma una recente dedica sui social sembra parlare chiaro. Ai fan, infatti, non sono sfuggite le dolci parole che Elena ha dedicato alla sua fiamma. Il giovane attore ha postato una foto su Instagram per condividere con i fan la gioia di aver vinto il ciak d'oro come miglior attore under 30. Tanti i commenti di chi ha voluto congratularsi con Caiazzo. Tra tutti, però, è emerso soprattutto quello della D'Amario. "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", ha scritto la ballerina. E lui ha replicato: "La tua con me". Questo commento, insomma, sembra conferche tra i ...

