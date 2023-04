La terza notte Le condizioni di Berlusconi | il gesto del figlio Luigi che spiega tante cose

(Di sabato 8 aprile 2023)in terapia intensiva per Silvio, ricoverato da mercoledì mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale, Alberto Zangrillo, è insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo.avrebbe comunque fatto registrare nuovi segnali di miglioramenti che fanno ben sperare sanitari e familiari. C'è quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari espresso dal pollice alzato rivolto ieri si giornalisti dalminore del Cavaliere,. Anche ieri accanto al leader azzurro si sono alternati per l'intera giornata parenti e amici, dal fratello Paolo, ai figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati in un lungo abbraccio quando hanno ...

Quella trascorsa è ladell'ex presidente del Consiglio in ospedale. Berlusconi è ricoverato per un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto ...Il lungo abbraccio tra Marina, Piersilvio e Barbara all'uscita dal San Raffaele. Forse oggi un nuovo ...AGI -in terapia intensiva per Silvio Berlusconi , ricoverato da mercoledì mattina all' ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite piuttosto aggressiva che secondo il suo medico personale,...

Quella trascorsa è la terza notte dell'ex presidente del Consiglio in ospedale. Berlusconi è ricoverato per un'infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui è affetto ...