La telefonata alla madre, poi gli spari: cosa sappiamo del 33enne barricato da solo in casa a Catania – Il video (Di sabato 8 aprile 2023) È durata alcune ore la mediazione per convincere un uomo, che si era barricato in casa sparando alcuni colpi di pistola in strada, a consegnarsi agli agenti. Il 33enne si è infine arreso intorno alle 20.15, scortato dalla polizia fuori dall'edificio nel quale si era barricato. Secondo quanto riferisce Ansa, l'uomo – che risultava in evidente stato di alterazione psicofisica – temeva di esser stato avvelenato. L'uomo, secondo la ricostruzione fornita dai familiari, aveva chiamato la madre in preda al panico, dicendole di stare molto male. La donna aveva quindi chiamato gli agenti e il personale del 118, avvisandoli che il figlio, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, era in condizioni psicofisiche alterate, ma al loro arrivo il giovane si era barricato ...

