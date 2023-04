La Spezia Scalinata di Monesteroli chiusa per un parziale crollo della struttura

(Di sabato 8 aprile 2023) Il Comuneinforma che ladiè stataper unche ha reso impraticabile la. Ilè avvenuto poche ore fa e tecnici comunali e agentiPolizia Locale sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area. La situazione al momento è sotto controllo e costantemente monitorata dai tecnici del Comune. Ovviamente lanon sarà accessibile e si prega di prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai divieti di accesso.

Vigili del fuoco e soccorso alpino della hanno transennato il sentiero, al bivio, per impedire l'accesso in attesa di un sopralluogo del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

CINQUE TERRE - La scalinata di Monesteroli, uno dei percorsi più famosi del Parco Nazionale delle Cinque Terre è stata transennata dopo che questa mattina alcuni degli scalini in pietra che compongono ...La Spezia, 8 aprile 2023 – Un luogo simbolo sempre più fragile. La scalinata di Monesteroli, uno dei percorsi più famosi del Parco Nazionale delle Cinque Terre, è stata transennata dopo che questa mat ...