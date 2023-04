La Serie A paga i procuratori più della Premier League (Gazzetta) (Di sabato 8 aprile 2023) La Premier League è il campionato più ricco d’Europa; la Serie A, al confronto, è una modesta monovolume, per fare un paragone automobilistico, a metano che spinge la carretta più che può. Parlando per iperbole, in Inghilterra girano più soldi, più giocatori, più ricavi dai diritti tv. I bilanci inglesi evidenziano spesso un segno “+” sull’ultima riga (Chelsea e non solo a parte). Un dato però fa capire come la modesta monovolume continui a spingere oltre i 200 km/h. Va cioè oltre le sue possibilità, mentre la Ferrari accanto procede senza intoppi. Uscendo di metafora, il tema è il pagamento dei procuratori. La Serie A paga profumatamente questi professionisti, più della Premier. Lo scrive la Gazzetta: “Il fatturato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) Laè il campionato più ricco d’Europa; laA, al confronto, è una modesta monovolume, per fare un paragone automobilistico, a metano che spinge la carretta più che può. Parlando per iperbole, in Inghilterra girano più soldi, più giocatori, più ricavi dai diritti tv. I bilanci inglesi evidenziano spesso un segno “+” sull’ultima riga (Chelsea e non solo a parte). Un dato però fa capire come la modesta monovolume continui a spingere oltre i 200 km/h. Va cioè oltre le sue possibilità, mentre la Ferrari accanto procede senza intoppi. Uscendo di metafora, il tema è ilmento dei. Laprofumatamente questi professionisti, più. Lo scrive la: “Il fatturato ...

