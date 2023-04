“La segreteria Schlein? Profilo alla Corbyn”, dice l'ex senatore Andrea Marcucci (Di sabato 8 aprile 2023) Ventuno nomi per una sorta di governo ombra, e la promessa di “continuare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 aprile 2023) Ventuno nomi per una sorta di governo ombra, e la promessa di “continuare... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La nuova segreteria Pd è 'una squadra di grande qualità, continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni… - ilfoglio_it : 'Domande? No grazie'. Schlein porta la segreteria Pd su Instagram, niente conferenza stampa. Alle 14 l'annuncio del… - robersperanza : Buon lavoro alla segreteria nazionale del nuovo Pd che da oggi è al lavoro con Elly Schlein nella sfida di costruir… - bizcommunityit : Segreteria Pd: chi è Igor Taruffi, il responsabile dell'organizzazione scelto da Elly Schlein - popgiornale : I risultati elettorali in Friuli-Venezia Giulia e nuove sfide per il Pd con l'elezione di Elly Schlein alla segrete… -