La scuola, la valorizzazione del Centro Storico, la rete di scopo "Al QASAR" e l'intervista al DS Cettina Giannino: in allegato il modello di protocollo (Di sabato 8 aprile 2023) La cura dei magnifici edifici storici dei più importanti (e non solo quelli) centri storici italiani non può rimanere appannaggio delle amministrazioni civiche: il decoro, la visione di percezione della comunità che vi opera e il coinvolgimento nella riqualificazione non possono che far emergere il tema del contrasto tra l'aspetto tecnico e il tema del contesto. Del primo si conoscono le difficoltà oggettive, sul secondo aspetto è necessario pensare, riflettere e curare. Qualsiasi progettazione strutturale è strettamente legata a un cambiamento di visione di percezione della comunità che vi opera. Era quindi necessaria sia una riflessione teorica che una osservazione sul campo: delle azioni pratiche che coinvolgessero tutti gli attori, studenti in primis. Ecco perché è nata, a Palermo, ma il modello può e deve essere esportato anche altrove, la rete Al ...

