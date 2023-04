La Schlein chiude la segreteria è un Pd da manuale… Cencelli Trovata l’intesa sul nuovo vertice del Nazareno Renziani ridimensionati | ma tutte le correnti dentro

(Di sabato 8 aprile 2023) Un mese dopo la sua elezione a guidare il partito Ellypresenta la nuova segretaria del Partito democratico. Lo fa con una diretta Instagram nel primo pomeriggio. “Scappa dai giornalisti”, bisbiglia velenoso qualcuno dei soliti noti tra i parlamentari.spiega che “siamo andati un po’ lunghi effettivamente” ma sono stati “mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata”. Nessun retroscena, solo “qualche giorno di pausa per poter staccare, riposare e tornare a fare tutto il lavoro che ci aspetta, che è enorme”, dice la segretaria. In totale sono ventuno componenti che rispettano le attese. Coordinatrice dellaè la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni. Agli Esteri è andato l’ex ministro per il Sud Peppe Provenzano (niente da fare per la minoranza che reclamava il posto). All’Informazione ...

