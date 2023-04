La Roma è terza. Dybala stende il Torino (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - La Roma stavolta non sbaglia, sfrutta i passi falsi di Milan ed Inter e, battendo il Torino, si prende il terzo posto solitario della classifica. All'Olimpico Grande Torino i giallorossi passano 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato in avvio da Paulo Dybala, che raggiunge quota 11 centri in campionato. La squadra di José Mourinho raggiunge quota 53 punti, portandosi momentaneamente a -2 dalla Lazio seconda ma impegnata tra poco contro la Juventus. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare invece per gli uomini di Ivan Juric, che restano fermi a 38 punti. Appena sei minuti dal fischio d'inizio e arriva subito il primo episodio del match: Zalewski s'incunea per vie centrali e tenta un tiro dalla distanza, Schuurs interviene in scivolata ma colpisce di braccio appena all'interno dell'area. L'arbitro assegna il penalty e Dybala ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Lastavolta non sbaglia, sfrutta i passi falsi di Milan ed Inter e, battendo il Torino, si prende il terzo posto solitario della classifica. All'Olimpico Grande Torino i giallorossi passano 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato in avvio da Paulo, che raggiunge quota 11 centri in campionato. La squadra di José Mourinho raggiunge quota 53 punti, portandosi momentaneamente a -2 dalla Lazio seconda ma impegnata tra poco contro la Juventus. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare invece per gli uomini di Ivan Juric, che restano fermi a 38 punti. Appena sei minuti dal fischio d'inizio e arriva subito il primo episodio del match: Zalewski s'incunea per vie centrali e tenta un tiro dalla distanza, Schuurs interviene in scivolata ma colpisce di braccio appena all'interno dell'area. L'arbitro assegna il penalty e...

