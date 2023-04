La rivelazione shock sull’ex Suor Cristina: “Non ha mai avuto alcuna vocazione, il suo è un piano studiato” (Di sabato 8 aprile 2023) La rivelazione shock su Suor Cristina: “Non ha mai avuto alcuna vocazione” In procinto di partire per l’Honduras per la nuova edizione de L’isola dei famosi, Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, finisce al centro di una polemica a causa di una rivelazione shock sul suo passato. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato le parole di una compaesana dell’ex religiosa sul suo profilo Instagram, quello della concorrente del reality condotto da Ilary Blasi sarebbe un piano ben studiato sin da piccola. La fonte, infatti, afferma che Cristina sin da giovane sognava di cantare ed entrare nel mondo dello spettacolo. Non ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Lasu: “Non ha mai” In procinto di partire per l’Honduras per la nuova edizione de L’isola dei famosi,Scuccia, ex, finisce al centro di una polemica a causa di unasul suo passato. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato le parole di una compaesana dell’ex religiosa sul suo profilo Instagram, quello della concorrente del reality condotto da Ilary Blasi sarebbe unbensin da piccola. La fonte, infatti, afferma chesin da giovane sognava di cantare ed entrare nel mondo dello spettacolo. Non ...

