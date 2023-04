La propaganda di Stato cinese difende TikTok Una conferma del legame con Pechino

(Di sabato 8 aprile 2023) I tweet pubblicati dai funzionari del governo, nei giorni a ridosso dell’udienza del Ceo diShou Zi Chew a Capitol Hill, sono stati superiori a tutti quelli postati nei primi due mesi dell’anno. Circa duecento i primi, centocinquanta in totale i secondi. Allo stesso tempo, gli account dei media statali come il China Daily hanno pubblicato una trentina di storie propagandistiche su, mentre la parola più utilizzata, “Cina”, è stata utilizzata il 50% in meno di “Stati Uniti“. A dirlo è un’indagine dell’organizzazione no-profit Alliance for Securing Democracy, mettendo in evidenza la relazione che legaall’app di ByteDance, diversamente da quanto affermano le autorità cinesi. “Ciò che gli Stati Uniti dovrebbero fare è smettere di diffamare, calunniare e provvedere un clima commerciale equo, ...

