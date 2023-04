La Primavera manca l’allungo salvezza: 0-0 a Zingonia col Napoli (Di sabato 8 aprile 2023) Equilibrio che non si rompe per novanta minuti. L’Atalanta Primavera ci prova, ma contro il Napoli non va oltre lo 0-0, mancando la quarta vittoria consecutiva e l’occasione di allungare sulle inseguitrici. Le occasioni arrivano da entrambe le parti, la Dea però sbatte contro Boffelli che respinge le situazioni costruite dalla squadra di Fioretto. Anche Bertini ha il suo bel da fare, ma alla fine nessuno riesce a sfondare. Il pari fa avanzare lentamente i nerazzurri a 31, una luunghezza in più del Milan e tre sul Napoli, le due squadre in zona playout. I rossoneri hanno una gara in meno. ATALANTA-Napoli 0-0 Atalanta: Bertini, Bernasconi, Vlahovi? (66? Falleni), De Nipoti (80? Riccio), Ghezzi, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori (89? Roaldsøy), Regonesi, Mendincino (89? Bevilacqua). A disposizione: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 aprile 2023) Equilibrio che non si rompe per novanta minuti. L’Atalantaci prova, ma contro ilnon va oltre lo 0-0,ndo la quarta vittoria consecutiva e l’occasione di allungare sulle inseguitrici. Le occasioni arrivano da entrambe le parti, la Dea però sbatte contro Boffelli che respinge le situazioni costruite dalla squadra di Fioretto. Anche Bertini ha il suo bel da fare, ma alla fine nessuno riesce a sfondare. Il pari fa avanzare lentamente i nerazzurri a 31, una luunghezza in più del Milan e tre sul, le due squadre in zona playout. I rossoneri hanno una gara in meno. ATALANTA-0-0 Atalanta: Bertini, Bernasconi, Vlahovi? (66? Falleni), De Nipoti (80? Riccio), Ghezzi, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori (89? Roaldsøy), Regonesi, Mendincino (89? Bevilacqua). A disposizione: ...

