La Parigi-Roubaix è uno stato libero

Lo si capisce a colpo d'occhio. Lo si comprende in un attimo nelle facce, nelle espressioni, nei gesti, nelle parole delle persone che lassù ci arrivano per i giorni giusti, quelli migliori per godersi il meglio che la zona ha da offrire al momento più adatto: quando tutto gira attorno alle biciclette, perché nulla è più importante di una bicicletta che cavalca le pietre. Domenica 2 aprile hanno abbellito le Fiandre, hanno donato al loro popolo una delle edizioni del Giro delle Fiandre più belle e appassionanti. Domenica 9 aprile percorreranno quel lungo santuario a pedali che è la Parigi-Roubaix. Lo stato libero delle pietre è un'istituzione che esiste, anche se alla maniera dell'isola che non c'è di Peter Pan, ma molto più reale. Lo stato libero delle pietre è una ...

