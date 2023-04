La nuova alleanza tra Kiev e Varsavia mette in discussione i vecchi schemi (Di sabato 8 aprile 2023) Lo Spiegel aveva centrato la questione, poco prima dell’arrivo di Volodymyr Zelensky e della moglie Olena nella capitale polacca. Di rado il simbolo della resistenza ucraina ha accettato di recarsi all’estero in visita ufficiale. Ma la guerra di aggressione intrapresa da Mosca non fa che rimarcare lo stato d’eccezione in cui agisce la Polonia. L’eccezione che non conferma alcuna regola dell’Unione Europea e che scombussola l’ordine (un tempo) assicurato dalla leadership franco-tedesca. Mercoledì Zelensky è atterrato a Varsavia. La sua presenza ha dato forza al sogno (polacco) di un’Europa influenzata da Varsavia, in grado di orientare e di strutturare una propria politica estera, in totale aderenza con quella americana. “Una visita capace di rivelarsi una svolta per il destino della guerra e che merita l’attenzione di tutto il mondo” commenta il ... Leggi su formiche (Di sabato 8 aprile 2023) Lo Spiegel aveva centrato la questione, poco prima dell’arrivo di Volodymyr Zelensky e della moglie Olena nella capitale polacca. Di rado il simbolo della resistenza ucraina ha accettato di recarsi all’estero in visita ufficiale. Ma la guerra di aggressione intrapresa da Mosca non fa che rimarcare lo stato d’eccezione in cui agisce la Polonia. L’eccezione che non conferma alcuna regola dell’Unione Europea e che scombussola l’ordine (un tempo) assicurato dalla leadership franco-tedesca. Mercoledì Zelensky è atterrato a. La sua presenza ha dato forza al sogno (polacco) di un’Europa influenzata da, in grado di orientare e di strutturare una propria politica estera, in totale aderenza con quella americana. “Una visita capace di rivelarsi una svolta per il destino della guerra e che merita l’attenzione di tutto il mondo” commenta il ...

