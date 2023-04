Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MekSkullX : @doluccia16 Sarà anche frocio... Intanto sé fatta una modella... - ChiamarsiAlf : @UNIREDPILL 'Conoscente deforne blabla, ipergama da pazzi blabla, certo NoN sta con una modella però bla' Se ne evi… - UcalegonteDD : @trash_italiano Sicuramente,Hermione sarà camitica,e Harru gender fluid. Inseriranno, di certo, personaggi trans… - marino29b : RT @comiconitalia: Beatrice Lorenzi, content creator, presentatrice e modella pubblicitaria, sarà l'Host ufficiale del nostro canale ????????????… - cavernaDplatone : RT @comiconitalia: Beatrice Lorenzi, content creator, presentatrice e modella pubblicitaria, sarà l'Host ufficiale del nostro canale ????????????… -

Ziff, ex modella e fondatrice di Model Alliance, un gruppo di difesa di modelle e creativi della moda. Lo riporta il New York Times. Violentata da uno stretto collaboratore di Harvey Weinstein. L'accusa arriva dall'ex modella Ziff, fondatrice di Model Alliance, gruppo di difesa di top model e creativi della moda, che ora racconta di essere stata vittima di uno stupro da parte di Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax in Italia.

La modella Sara Ziff accusa di stupro l'ex Miramax Italia Fabrizio Lombardo Gazzetta del Sud

L'attrice ed ex modella farà parte dei naufraghi nella nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo è stato il profilo ufficial ...Sara Ziff, ex modella 39enne, accusa l’ex capo della Miramax in Italia di averla aggredita sessualmente nel 2001 nel corso di una proiezione privata a New York ...