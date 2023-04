La mappa tridimensionale di Marte che funziona come Google Earth: come provarla (Di sabato 8 aprile 2023) Nell’attesa che si possa farlo di persona, ora Marte si può esplorare grazie a una mappa tridimensionale. Si tratta della più dettagliata mappa 3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muoversi virtualmente sulla sua superficie in maniera del tutto simile a come si può fare sulla Terra con Google Earth. Il nuovo gioco per i nerd dell’astronomia è stato creato dalla Nasa, nello specifico dal Bruce Murray Laboratory for Planetary Visualization al California Institute of Technology di Pasadena. La mappa è stata generata grazie alle immagini di scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter. Sonda spaziale lanciata il 12 agosto 2005 il cui scopo è proprio l’analisi dettagliata di Marte. È stata usata per la ricerca di ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Nell’attesa che si possa farlo di persona, orasi può esplorare grazie a una. Si tratta della più dettagliata3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muoversi virtualmente sulla sua superficie in maniera del tutto simile asi può fare sulla Terra con. Il nuovo gioco per i nerd dell’astronomia è stato creato dalla Nasa, nello specifico dal Bruce Murray Laboratory for Planetary Visualization al California Institute of Technology di Pasadena. Laè stata generata grazie alle immagini di scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter. Sonda spaziale lanciata il 12 agosto 2005 il cui scopo è proprio l’analisi dettagliata di. È stata usata per la ricerca di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : La mappa tridimensionale di Marte che funziona come Google Earth - aldoceccarelli : RT @BiennaleTech: Sei anni di lavoro per creare una mappa tridimensionale interattiva e zoomabile di #Marte. Gli scienziati della @Caltech… - BiennaleTech : Sei anni di lavoro per creare una mappa tridimensionale interattiva e zoomabile di #Marte. Gli scienziati della… -

La mappa tridimensionale di Marte che funziona come Google Earth: come provarla Nell'attesa che si possa farlo di persona, ora Marte si può esplorare grazie a una mappa tridimensionale . Si tratta della più dettagliata mappa 3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muoversi virtualmente sulla sua superficie in maniera del tutto simile a come si può ... La NASA rende disponibile una mappa interattiva dettagliata di Marte Gli utenti si trovano di fronte a un'interfaccia semplificata per poter esplorare Marte attraverso questa mappa interattiva tridimensionale . Sulla sinistra c'è il livello di zoom, orientamento ... Marte ora si può esplorare come si fa con Google Earth Questo mosaico di immagini ha richiesto sei anni di lavoro ed è sfociato in una mappa tridimensionale interattiva e zoomabile del pianeta rosso , che in realtà è "grigio" a causa degli scatti in ... Nell'attesa che si possa farlo di persona, ora Marte si può esplorare grazie a una. Si tratta della più dettagliata3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muoversi virtualmente sulla sua superficie in maniera del tutto simile a come si può ...Gli utenti si trovano di fronte a un'interfaccia semplificata per poter esplorare Marte attraverso questainterattiva. Sulla sinistra c'è il livello di zoom, orientamento ...Questo mosaico di immagini ha richiesto sei anni di lavoro ed è sfociato in unainterattiva e zoomabile del pianeta rosso , che in realtà è "grigio" a causa degli scatti in ... La mappa tridimensionale di Marte che funziona come Google Earth ... Open La mappa tridimensionale di Marte che funziona come Google Earth Nell’attesa che si possa farlo di persona, ora Marte si può esplorare grazie a una mappa tridimensionale. Si tratta della più dettagliata mappa 3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muove ... La NASA rende disponibile una mappa interattiva dettagliata di Marte La NASA e il Caltech hanno reso disponibile una mappa interattiva, molto dettagliata, di Marte. Si tratta di uno strumento di semplice consultazione e adatto sia a studenti che a scienziati ma anche a ... Nell’attesa che si possa farlo di persona, ora Marte si può esplorare grazie a una mappa tridimensionale. Si tratta della più dettagliata mappa 3D del pianeta rosso mai realizzata, e permette di muove ...La NASA e il Caltech hanno reso disponibile una mappa interattiva, molto dettagliata, di Marte. Si tratta di uno strumento di semplice consultazione e adatto sia a studenti che a scienziati ma anche a ...