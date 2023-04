La lista dei 107 farmaci che hanno più controindicazioni che efficacia. L’esperto: “Sono analisi attendibili” (Di sabato 8 aprile 2023) L’organizzazione medica francese Prescrire ha pubblicato un suo studio dove analizza decine di farmaci attualmente in uso evidenziando che molti di essi presentano più controindicazioni che efficacia nella cura delle patologie per le quali Sono prescritti dai medici. hanno suddiviso i farmaci “incriminati” in quattro grandi categorie: farmaci cosiddetti “attivi”, ma che presentano rischi sproporzionati rispetto ai benefici che apportano. farmaci più vecchi presenti sul mercato il cui uso è ormai superato perché esistono farmaci più recenti che presentano un rapporto beneficio/rischio più favorevole. farmaci più recenti il cui rapporto beneficio/rischio è meno favorevole rispetto a quello dei farmaci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) L’organizzazione medica francese Prescrire ha pubblicato un suo studio dove analizza decine diattualmente in uso evidenziando che molti di essi presentano piùchenella cura delle patologie per le qualiprescritti dai medici.suddiviso i“incriminati” in quattro grandi categorie:cosiddetti “attivi”, ma che presentano rischi sproporzionati rispetto ai benefici che apportano.più vecchi presenti sul mercato il cui uso è ormai superato perché esistonopiù recenti che presentano un rapporto beneficio/rischio più favorevole.più recenti il cui rapporto beneficio/rischio è meno favorevole rispetto a quello dei...

