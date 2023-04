La Lazio batte la Juventus 2-1 | il Napoli e le romane ai primi tre posti

(Di sabato 8 aprile 2023) Lala2-1. La squadra biancoceleste è sempre più seconda a 58 punti, a meno sedici dalche a questo punto potrebbe festeggiare molto presto il suo terzo scudetto. Laha giocato meglio e ha cercato di più la vittoria. Di Milinkovic Savic e di Zaccagni i due gol, in mezzo il pareggio di Rabiot. Splendido l’assist di tacco di Luis Alberto sul secondo gol. A questo punto, quando mancano nove giornate, la classifica dice: primo, seconda, terzi Roma e Milan. Oggi Inter esarebbero fuori dalla Champions. L'articolo ilsta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABaldassaree : #LazioJuventus #Lazio, con merito, batte una #Juventus in palla, in salute - 100x100Napoli : E' finita all'Olimpico! La Lazio batte la Juve e consolida il secondo posto - - TonyTLS1900 : Superlativa Lazio La squadra di #Sarri batte anche la Juventus dando l'ennesima grande soddisfazione ai suoi tifosi… - SfoglioSport : Calcio/ La Lazio supera una buona Juve [SFOGLIOSPORT]-La #Lazio batte la #Juve 2-1 e conquista tre punti pesanti pe… - ilmionapoli : Serie A, Lazio-Juve 2-1: Sarri batte Allegri e resta a -16 dal Napoli -

Lala Juventus 2 - 1 grazie alle reti di Milinkovic - Savic e Zaccagni, dopo il momentaneo pareggio di Rabiot e consolida la seconda posizione in classifica, allungando su Milan (ora quarto a ...La squadra di Josè Mourinho raggiunge quota 53 punti, portandosi momentaneamente a - 2 dalla... poi crossa per Harroui che, di testa, all'interno dell'area di rigore,Montipò. Cala il gelo ...08/04/2023 - 21:26 In attesa dell'sito della sfida trae Juventus, tre gli incontri del pomeriggio di sabato che interessavano la zona Europa della ... il Bologna2 - 0 l'Atalanta e la ...

Lazio - Juventus (2-1) Serie A 2022 la Repubblica

Lazio - Juventus 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventinovesima giornata di Serie A 2022/23.ROMA (ITALPRESS) - La Lazio conquista una pesantissima vittoria per 2-1 contro la Juventus nella 29^ giornata di Serie A e consolida il secondo posto a +5 ...