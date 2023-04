La Gazzetta fa a pezzi il Napoli | “si è inceppato Brutto segnale il nervosismo nel finale”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilha giocato maluccio a Lecce, l’analisi dellaè impietosa. Forse se per caricare l’ambiente milanista in vista della sfida di Champions. Il corto muso della squadra di Spalletti non piace al quotidiano rosa. Qualcosa s’ènel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti. E proprio nel momento più importante, quando la lunga rincorsa doveva sbocciare in qualcosa di bello in campionato e, chissà, di storico in Champions. Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Questosoffre da morire con il Lecce. La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una, e dalincomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta ...