(Di sabato 8 aprile 2023) (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Ilha giocato maluccio a Lecce, l'analisi dellaè impietosa. Forse se per caricare l'ambiente milanista in vista della sfida di Champions. Il corto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : La Gazzetta fa a pezzi il Napoli: “si è inceppato. Brutto segnale il nervosismo nel finale” Il corto muso azzurro… - OBauscia : @Gazzetta_it Asllani pezzi di ignoranti #lacazzatadellosport - Ale_Spike77 : La @Gazzetta_it e il suo padron cairo si dimostrano in ogni questione sciacalli pezzi di merda. - napolista : Inter, senza Champions conseguenze devastanti (Gazzetta) Avrebbe un buco di 50 milioni, che andrebbe ad aggiungers… - morristhetop : RT @spondainter: Le conseguenze di un quinto posto sarebbero devastanti. A rischio l’intero progetto sportivo. Senza la liquidità garantita… -

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Il Napoli ha giocato maluccio a Lecce, l'analisi dellaè impietosa. Forse se per caricare l'ambiente milanista in vista della sfida di Champions. Il corto ..."È con il cuore ache condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell'attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano. Porgiamo le ..."È con il cuore ache condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell'attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano. Porgiamo le ...

La Gazzetta fa a pezzi il Napoli: “si è inceppato. Brutto segnale il ... IlNapolista

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Su Gazzetta: Ridimensionamento e addio a due big. Senza quarto posto si rischia il crac. Il progetto Suning legato alla qualificazione in Champions: in ballo 50 milioni nel budget. Oltre alle consegue ...