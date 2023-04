Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliRootInk : RT @lallascat: La prima è una foto storica del mondiale 2019: Pernille Harder, danese, indossa la maglia della Svezia sugli spalti e bacia… - Filippo1151 : RT @lallascat: La prima è una foto storica del mondiale 2019: Pernille Harder, danese, indossa la maglia della Svezia sugli spalti e bacia… - bonvnsea : RT @lallascat: La prima è una foto storica del mondiale 2019: Pernille Harder, danese, indossa la maglia della Svezia sugli spalti e bacia… - addictedjuve : RT @lallascat: La prima è una foto storica del mondiale 2019: Pernille Harder, danese, indossa la maglia della Svezia sugli spalti e bacia… - icarvsplume : RT @lallascat: La prima è una foto storica del mondiale 2019: Pernille Harder, danese, indossa la maglia della Svezia sugli spalti e bacia… -

La carcassa stessa viene trasferita all'Istituto Leibniz per la Ricercazoo e la fauna ...di copertina: EPA/RONALD WITTEK - L'allora ministro della Difesa tedesco von der Leyen in visita in ...attentati rivendicati da Hamas, dice: "Ieri mattinata ero stato in contatto con il ministro ...: agenziafotogramma.it ....Antonello Sammarco/Image Sport nella: Paulo Dybala ' Tanta voglia di dare un segnale forte al calcio "malato". Non solo plusvalenze, le procure di diversi distretti ora indagano anche...

La foto sugli sci ma è a lavoro: la gaffe del governatore dem ilGiornale.it

Giani posta una foto sugli sci per promuovere la riapertura della stagione all'Abetone. L'ira degli utenti che lo invitano ad andare a lavorare. Poi la retromarcia: "È di repertorio" ...L'immagine che racconta la ricchezza dell'atmosfera del settimo pianeta del Sistema Solare è stata scattata con ottiche adattive agli infrarossi, capaci dunque di compensare la distorsione creata dall ...