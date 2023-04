La fine dell’accordo Ue-Cina era una morte annunciata (Di sabato 8 aprile 2023) “L’accordo globale sugli investimenti non è stato negoziato. Lo abbiamo concluso due anni fa e da allora sono successe molte cose”. Con queste parole Ursula von der Leyen ha annunciato la morte ufficiale del Comprehensive Agreement on Investment (Cai) giovedì in conferenza stampa a Pechino. Sembrano lontanissimi i tempi della firma del Cai, nel dicembre 2020, in videoconferenza tra Xi Jinping, von der Leyen, Emmanuel Macron e Angela Merkel. La cancelliera tedesca, oltretutto, aveva all’epoca sfruttato tutto il peso della presidenza tedesca del Consiglio europeo per finalizzare l’accordo, già allora visto piuttosto male dall’appena eletta amministrazione Biden. Il contenuto consisteva essenzialmente nella facilitazione degli investimenti europei nella Repubblica Popolare: migliore accesso ai mercati, più trasparenza, prevedibilità amministrativa e certezza legale delle ... Leggi su formiche (Di sabato 8 aprile 2023) “L’accordo globale sugli investimenti non è stato negoziato. Lo abbiamo concluso due anni fa e da allora sono successe molte cose”. Con queste parole Ursula von der Leyen ha annunciato laufficiale del Comprehensive Agreement on Investment (Cai) giovedì in conferenza stampa a Pechino. Sembrano lontanissimi i tempi della firma del Cai, nel dicembre 2020, in videoconferenza tra Xi Jinping, von der Leyen, Emmanuel Macron e Angela Merkel. La cancelliera tedesca, oltretutto, aveva all’epoca sfruttato tutto il peso della presidenza tedesca del Consiglio europeo per finalizzare l’accordo, già allora visto piuttosto male dall’appena eletta amministrazione Biden. Il contenuto consisteva essenzialmente nella facilitazione degli investimenti europei nella Repubblica Popolare: migliore accesso ai mercati, più trasparenza, prevedibilità amministrativa e certezza legale delle ...

