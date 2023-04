"La farei più corta": Chiara Ferragni asfaltata da Cattelan, parole pesanti (Di sabato 8 aprile 2023) C'è chi lo definisce “genio” e chi lo reputa uno “scemo” (sono parole sue). Di certo Alessandro Cattelan è uno che non le manda a dire. Neanche se si tratta di Chiara Ferragni, la potente influencer che dal palco di Sanremo ha letto la lettera che ha scritto a lei bambina. "Sicuramente la farei più corta", ha risposto il conduttore a Eleonora D'Amore che lo ha intervistato per Fanpage.it. "Alessandro, pensavo peggio" direbbe il Cattelan ventenne al professionista di oggi. Del resto il conduttore può vantare una grande carriera partita con una gavetta a MTV e TRL, dove ha vissuto un periodo da “teen-idol” inseguito dalle fan, fino a Viale Mazzini dove adesso conduce il suo fortunato late night su Rai 2 “Stasera c'è Cattelan" passando per Sky e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) C'è chi lo definisce “genio” e chi lo reputa uno “scemo” (sonosue). Di certo Alessandroè uno che non le manda a dire. Neanche se si tratta di, la potente influencer che dal palco di Sanremo ha letto la lettera che ha scritto a lei bambina. "Sicuramente lapiù", ha risposto il conduttore a Eleonora D'Amore che lo ha intervistato per Fanpage.it. "Alessandro, pensavo peggio" direbbe ilventenne al professionista di oggi. Del resto il conduttore può vantare una grande carriera partita con una gavetta a MTV e TRL, dove ha vissuto un periodo da “teen-idol” inseguito dalle fan, fino a Viale Mazzini dove adesso conduce il suo fortunato late night su Rai 2 “Stasera c'è" passando per Sky e la ...

