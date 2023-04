La Dinamo riparte di slancio

(Di sabato 8 aprile 2023) Tags" TREVISO 81 - 68 (29 - 13 / 49 - 33 / 72 - 46) STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH Laconquista un successo molto importante in chiave playoff battendo 81 - 68 Treviso al ...

VANTAGGIO La continua ad attaccare ed è aggressiva, Diop esce con 2 falli, minuti importanti per Gentile e Treier, Sassari continua a martellare con il tiro da 3 punti e con il pick and ... dobbiamo capire l'importanza e portarcela a casa" Come si dopo una sconfitta Bucchi: "Una ...

DINAMO – TREVISO 81-68 (29-13 / 49-33 / 72-46) STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH La Dinamo conquista un successo molto importante ... La sfida si gioca al PalaSerradimigni contro Treviso: i biancoblù dovranno per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Verona ...