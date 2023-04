La cucina italiana non è un museo (Di sabato 8 aprile 2023) Non avrei mai voluto occuparmi di cibo, bevande e succedanei, più o meno elaborati. Prometto che mai più scriverò di cucina, ma lasciatemi dire un paio di cose. Pare non se ne possa fare a meno. Se ne occupano tutti e ora anche il bel libro di uno storico dell’economia ha scatenato il putiferio, ripreso dal Financial Times, Cicero pro domo sua: a un inglese non par vero poter sparlare della cucina italiana… In aggiunta il governo ha deciso di promuovere la certificazione a Patrimonio dell’Unesco della cucina italiana. I social, d’altronde, da tempo sono impazziti con le fotografie di cibo. Si mangia meno ma si fotografa di più. Sembra Odeon, tutto quanto fa spettacolo… se non fosse che anche questo – scusate se sono noioso – forse serve a distrarci da cose più serie, trattando con grande sussiego le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Non avrei mai voluto occuparmi di cibo, bevande e succedanei, più o meno elaborati. Prometto che mai più scriverò di, ma lasciatemi dire un paio di cose. Pare non se ne possa fare a meno. Se ne occupano tutti e ora anche il bel libro di uno storico dell’economia ha scatenato il putiferio, ripreso dal Financial Times, Cicero pro domo sua: a un inglese non par vero poter sparlare della… In aggiunta il governo ha deciso di promuovere la certificazione a Patrimonio dell’Unesco della. I social, d’altronde, da tempo sono impazziti con le fotografie di cibo. Si mangia meno ma si fotografa di più. Sembra Odeon, tutto quanto fa spettacolo… se non fosse che anche questo – scusate se sono noioso – forse serve a distrarci da cose più serie, trattando con grande sussiego le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : ? Riforma fiscale ? Aumento occupazione ? Codice appalti ? Patto per la terza età ? Investimenti su sanità e potenz… - ilfattoblog : La cucina italiana non è un museo - Cucina_Italiana : Prepariamola per Pasqua ?? #LCIdal1929 - Cucina_Italiana : Ci siamo abituati a pensare che «naturale» è sinonimo di buono, mentre delle cose «artificiali» è meglio diffidare.… - giudice_flora : RT @La_Piera7: NO ??AL CIBO SINTETICO ??Immagino perché #Lollobrigida stia sulle palle ai sinistri. W la cucina italiana ???? W l’Italia ???? h… -