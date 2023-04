La Cremonese ribalta la Sampdoria (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Lo scontro diretto per la salvezza della 29esima giornata di Serie A se lo aggiudica la Cremonese al 95', grazie ad una rimonta pazzesca ai danni della Sampdoria. Al Luigi Ferraris finisce 3-2 grazie al gol decisivo di Sernicola a tempo scaduto dopo un doppio botta e risposta: nel primo tempo apre Leris e pareggia Ghiglione, mentre nella ripresa segnano Lammers e nel finale Lochoshvili, prima del gol decisivo del numero 17 ospite. Sconfitta pesantissima per la squadra di Stankovic, che torna ultima in classifica scivolando a -11 dalla zona salvezza, mentre è un successo che sa ancora di speranza per gli uomini di Ballardini, che ora devono recuperare 10 punti per puntare alla permanenza in Serie A. Dopo le primissime battute di grande equilibrio, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato allo scoccare del quarto d'ora di gioco: Augello scappa lungo l'out ... Leggi su agi (Di sabato 8 aprile 2023) AGI - Lo scontro diretto per la salvezza della 29esima giornata di Serie A se lo aggiudica laal 95', grazie ad una rimonta pazzesca ai danni della Sampdoria. Al Luigi Ferraris finisce 3-2 grazie al gol decisivo di Sernicola a tempo scaduto dopo un doppio botta e risposta: nel primo tempo apre Leris e pareggia Ghiglione, mentre nella ripresa segnano Lammers e nel finale Lochoshvili, prima del gol decisivo del numero 17 ospite. Sconfitta pesantissima per la squadra di Stankovic, che torna ultima in classifica scivolando a -11 dalla zona salvezza, mentre è un successo che sa ancora di speranza per gli uomini di Ballardini, che ora devono recuperare 10 punti per puntare alla permanenza in Serie A. Dopo le primissime battute di grande equilibrio, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato allo scoccare del quarto d'ora di gioco: Augello scappa lungo l'out ...

