La Cremonese ribalta il risultato con la Sampdoria al 95' (Di sabato 8 aprile 2023) Sampdoria - Cremonese 2 - 3 MARCATORI: 15' pt Leris, 35' pt Ghiglione, 21' st Lammers, 40' st Lochoshvili, 50' st Sernicola Sampdoria (4 - 3 - 2 - 1): Ravaglia 6; Zanoli 6 (30 'st Oikonomou sv), ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 aprile 2023)2 - 3 MARCATORI: 15' pt Leris, 35' pt Ghiglione, 21' st Lammers, 40' st Lochoshvili, 50' st Sernicola(4 - 3 - 2 - 1): Ravaglia 6; Zanoli 6 (30 'st Oikonomou sv), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fantapiu3 : La #Cremonese ribalta la #Sampdoria e guadagna 3 punti importanti per gli ospiti, #Sernicola firma il 2 a 3 finale,… - sscalcionapoli1 : A Marassi la Cremonese ribalta e supera in classifica la Samp - Agenzia_Italia : La Cremonese ribalta la Sampdoria 3-2 ?? - RaiNews : Sampdoria-Cremonese 2-3, rimonta straordinaria dei grigiorossi nel finale. Sorpasso clamoroso per la Cremo che al 9… - infoitsport : A Marassi la Cremonese ribalta e supera in classifica la Samp -