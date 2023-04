La Corea spaventa il mondo con il drone di attacco nucleare sottomarino

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladel Nordancora il. Pyongyang ha fatto sapere di aver testato questa settimana un secondo tipo did'con capacitàprogettato per distruggere navi e porti militari, l'ennesima dimostrazione di armi quest'anno che hanno acuito le tensioni con i rivali. La notizia del test è arrivata il giorno dopo che gli inviati nucleari di Stati Uniti,del Sud e Giappone si sono incontrati a Seul per discutere della crescente minaccianordna e hanno chiesto maggiori sforzi internazionali per reprimere il finanziamento di attività illecite nordne a sostegno del programma d'armi. Ildi ...

La Corea del Nord spaventa ancora il mondo. Pyongyang ha fatto sapere di aver testato questa settimana un secondo tipo di drone d'attacco ...La guida del Dipartimento del Tesoro americano sull’IRA spaventa le case automobilistiche di Cina, Russia, Corea del Nord e Iran.