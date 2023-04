La confessione di Gloria Zanin | “A 8 anni un pedofilo mi portò in un campo”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 8 aprile 2023)è nota al pubblico per il titolo di Miss Italia conquistato nel 1992, anno in cui il concorso di bellezza era condotto da Fabrizio Frizzi e a incoronarla era stata Gina Lollobrigida. Da allora ha lavorato come attrice e conduttrice, ma ha sempre cercato di mantenere un profilo basso sulla sua vita privata, di cui si è sempre saputo pochissimo. Solo ora, a distanza di, è riuscita a svelare apertamente un fatto avvenuto nel corso della sua infanzia che l’ha segnata per sempre, nonostante lei abbia cercato di provare ad andare avanti e dimenticare: a ottoè stata vittima di un. “Rientravo dal catechismo, era un sabato pomeriggio – ha detto in un’intervista a Fanpage.it – Ricordo ancora com’ero vestita. Avevo un cappottino blu, un cappellino, le treccine. Ero una bambina ...