La carezza di Papa Francesco nella notte di Pasqua: 'Fiducia, Cristo ha cambiato la storia' (Di sabato 8 aprile 2023) "A volte l'uomo si sente 'impotente' di fronte al male, alle guerre, alla corruzione. E invece la Pasqua ci spinge 'ad andare avanti' perché Cristo con la sua resurrezione ha cambiato la storia ". ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 aprile 2023) "A volte l'uomo si sente 'impotente' di fronte al male, alle guerre, alla corruzione. E invece laci spinge 'ad andare avanti' perchécon la sua resurrezione hala". ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #PapaFrancesco ha fatto visita ai bimbi malati al reparto di Oncologia del Gemelli. Una carezza e tanti doni per i… - Alopismo : Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del Papa”. - Stefani98879898 : @TV2000it @tomasomontanari Papa Francesco?? per me è un faro e da non cattolica solo cristiana. Imperfetta e molto.… - DomeFuda : @Amyrmia Ci sono e ci saranno sempre tali mancanze. Puoi cercare di affievolirle con la tua presenza, silente e dis… - Parrmirro : RT @sancris_pino: @Parrmirro Quanno vai Hassan Pietro e vedi il papà, falli una carezza eddilli, Cesco questa carezza tela manda Pinuzzo -