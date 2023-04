Kim Jong Un “testa” di nuovo il suo drone nucleare sottomarino

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 aprile 2023) La Corea del Nord ha annunciato oggi di aver effettuato un altro test con und'attaccoa capacità, dimostrando l'affidabilità del sistema d'arma e la capacità di colpire in maniera "fatale" il nemico. Il test con l'arma strategica sottomarina denominata Haeil-2 è stato effettuato dal 4 al 7 aprile, secondo l'agenzia di stampa ufficiale del regime Korean Central News Agency (KCNA). "Il sistema servirà come potenziale militare vantaggioso e prospettico delle forze armate della Corea, essenziale per contenere tutte le azioni militari in evoluzione dei nemici, rimuovere le minacce e difendere il paese", ha affermato la KCNA.La provocazione del Nord è arrivata mentre il regime ha promesso di intraprendere azioni "schiaccianti" contro le esercitazioni militari congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati uniti delle ...