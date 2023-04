Kiev, 'nave russa armata con 4 missili Kalibr nel Mar Nero' (Di sabato 8 aprile 2023) Attualmente ci sono 7 navi russe in servizio di combattimento nel Mar Nero, di cui una armata con fino a quattro missili Kalibr. Lo scrive su Facebook la Marina delle forze armate dell'Ucraina. "Alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Attualmente ci sono 7 navi russe in servizio di combattimento nel Mar, di cui unacon fino a quattro. Lo scrive su Facebook la Marina delle forze armate dell'Ucraina. "Alle ...

