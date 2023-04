Kiev ancora contro il Vaticano per la Via Crucis. Il ministero degli Esteri: «Sullo stesso piano vittima e aggressore. Delusi dalla dannosa distorsione della realtà» (Di sabato 8 aprile 2023) Le polemiche sulla Via Crucis del venerdì santo celebrata al Colosseo nella serata di ieri, 7 aprile, erano cominciate già in giornata con l’attacco, poche ore prima dell’inizio, da parte dell’ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, sulla meditazione prevista per la decima stazione di un giovane russo e uno ucraino. Ora ad esprimersi con toni duri è direttamente il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. «Purtroppo dobbiamo affermare che la mossa di quest’anno è stata ancora una volta eclissata dal tentativo di equiparare vittima e aggressore», ha scritto su Facebook, pur ribadendo la gratitudine al Pontefice «per la sua preoccupazione per l’Ucraina». Il portavoce ha commentato quanto accaduto nella celebrazione che Papa ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Le polemiche sulla Viadel venerdì santo celebrata al Colosseo nella serata di ieri, 7 aprile, erano cominciate già in giornata con l’attacco, poche ore prima dell’inizio, da parte dell’ambasciatore ucraino in, Andrii Yurash, sulla meditazione prevista per la decima stazione di un giovane russo e uno ucraino. Ora ad esprimersi con toni duri è direttamente il portavoce delucraino, Oleg Nikolenko. «Purtroppo dobbiamo affermare che la mossa di quest’anno è statauna volta eclissata dal tentativo di equiparare», ha scritto su Facebook, pur ribadendo la gratitudine al Pontefice «per la sua preoccupazione per l’Ucraina». Il portavoce ha commentato quanto accaduto nella celebrazione che Papa ...

