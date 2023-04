Kena Mobile: ritorna il pacchetto streaming con DAZN e Infinity+ (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid A partire dallo scorso 5 aprile 2023 l’operatore virtuale Kena Mobile ha rilanciato il pacchetto streaming Kena TIMVISION con DAZN e Infinity+ nella nuova versione Star. In questi ultimi mesi, il pacchetto Kena TIMVISION non è stato disponibile per le nuove attivazioni. Inoltre, nel sito ufficiale dell’operatore non era più presente neanche la pagina dedicata, fino a qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Fino a nuova comunicazione l’operatore virtuale propone la nuova Kena TIMVISION STAR con prezzo pari a 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi si rinnova a 29,99 euro al mese a tempo indeterminato. Si ricorda che in generale, il pacchetto streaming ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid A partire dallo scorso 5 aprile 2023 l’operatore virtualeha rilanciato ilTIMVISION connella nuova versione Star. In questi ultimi mesi, ilTIMVISION non è stato disponibile per le nuove attivazioni. Inoltre, nel sito ufficiale dell’operatore non era più presente neanche la pagina dedicata, fino a qualche giorno fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Fino a nuova comunicazione l’operatore virtuale propone la nuovaTIMVISION STAR con prezzo pari a 24,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi si rinnova a 29,99 euro al mese a tempo indeterminato. Si ricorda che in generale, il...

