Juventus, Calvo: "Per la gara contro il Napoli valutiamo il ricorso sulla chiusura della curva"

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto a Dazn, prima della gara contro la Lazio, queste le sue dichiarazioni: "La strada è ancora lunga, guardiamo entrambe le classifiche: una dove siamo secondi e vogliamo consolidare la posizione. E l'altra col -15. Venderemo cara la pelle. Sensazioni sul ricorso contro la penalizzazione di 15 punti? Non abbiamo sensazioni, abbiamo le condizioni e crediamo di aver operato in modo corretto. Sui fatti di Juventus-Inter e la chiusura della curva per la partita contro il Napoli? Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura

