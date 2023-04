Juventus | Calvo | “Chiusura curva? Colti si sorpresa | valutiamo il ricorso”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Calvo sulla squalifica della Curva: «I cori si sarebbero sentiti dal 35' del secondo tempo ma nessuno ci ha chiest… - _Morik92_ : #Calvo a Dazn (trascrizione - sportface2016 : +++#Juventus, #Calvo: 'Stiamo valutando il ricorso contro la chiusura della curva, non faremo ricorso per la squalifica di #Cuadrado'+++ - infoitsport : Juventus, Calvo: “Sentenza -15? Siamo fiduciosi. Curva chiusa un atto sbagliato” - ilbianconer0 : RT @_Morik92_: #Calvo a Dazn (trascrizione -

...è che non è stato preso in considerazione l'impegno die la collaborazione di... ha aggiunto: ' - 15 Noi guardiamo a entrambe le classifiche' 'Credo che la strada sia ..."Stiamo valutando l'ipotesi - ricorso ma solo per la chiusura della curva, non contro la squalifica di Cuadrado", ha detto il dirigente della Juve, a pochi minuti dal big match con la Lazio. "Riguardo ai cori - prosegue il dirigente - dai filmati risulta che gli insulti razzisti sono iniziati dal 35' e nessuno ci ha chiesto di attivare le ...'Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva , mentre non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado'. Così Francesco, Chief Football Officer della, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi giorni da quanto accaduto in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Il dirigente ha spiegato le ...

Juventus, Calvo: "Sorpresi dalla chiusura della curva, valutiamo il ricorso" - Sportmediaset Sport Mediaset

SERIE A - Il Chief Football Officer della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Lazio: sul piatto la penalizzazione pendente e i ricor ...Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima dalla partita contro la Lazio: "La strada è ancora lunga, guardiamo entrambe le c ...