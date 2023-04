Juve trafitta dalla Lazio e Roma terza grazie a Dybala. Ribaltoni Verona e Cremonese

Torino - Roma 0 - 1 MACATORE : 8' pt Dybala (rig). TORINO (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic 6; Gravillon 6 (17' st Vlasic 6), Schuurs 5, Buongiorno 6 (34' st Karamoh sv); Singo 6.5, Ricci 6 (17' st ...Cone Atalanta rispettivamente a +4 e +8. Lontane, sì, ma, visto il trend delle ultime ... Da lì in poi la viola ha gestito, senza mai sbilanciarsi troppo o rischiare di venirein alcun ...... che si mette alle spalle nel migliore dei modi la delusione per l'eliminazione in coppa: allo Zaccheria finisce 3 - 0 contro unaStabia spenta,nel secondo tempo da Costa, Ogunseye e ...

Tifosi della Juve infuriati: 'Non vogliono farci arrivare in Champions', 'Come può essere gol Di Bello scarso!" ilBianconero

Bianconeri (troppo) rinunciatari, nerazzurri con il mal di gol: il primo round della semifinale di Coppa Italia è un film che si accende solo nel finale ...